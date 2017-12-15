Бывший коллектор возглавил избирательный штаб Ксении Собчак в Новосибирске

Главой новосибирского избирательного штаба телеведущей Ксении Собчак, заявившей о намерении баллотироваться в президенты РФ, стал 27-летний юрист Александр Михалец, узнал корреспондент Сиб.фм 15 декабря из сообщения федерального штаба Собчак.

О Михальце известно, что он является выпускником Юридического института ТГУ. С 2013 по 2015 годы возглавлял отдел по взысканию задолженности коллекторской компании «Национальная служба взыскания». С 2015 года Михалец работает на посту генерального директора юридического агентства, которое занимается банкротством физических лиц, решением имущественных и земельных споров.

Параллельно с учёбой и работой Михалец был задействован в четырёх избирательных кампаниях, во время которых возглавлял районные штабы, организовывая работу «в полях» — то есть обеспечивал сбор подписей, проведение политической агитации и так далее.

Также принято решение и относительно кандидатуры начальника штаба Собчак в Омске, на эту должность назначена 28-летняя Татьяна Козуля — выпускница математического факультета Омского Госуниверситета, создатель проекта «Весь Псков» и издатель одноимённого журнала.

Как отмечают в главном штабе Собчак, основная задача региональных подразделений — собрать в каждом регионе 2 500 подписей в поддержку выдвижения телеведущей на президентские выборы. По закону ей надо собрать по всей стране 100 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата.

Напомним, что ранее студентка-заочница возглавила избирательный штаб Собчак в Иркутске, а бывший сотрудник ЮКОС и активист движения Ходорковского назначен на аналогичный пост в Томске.