 

ЦБ временно сменил администрацию Промсвязьбанка

 15 декабря, 17:37
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ЦБ временно сменил администрацию Промсвязьбанка
фото с сайта abn.info

В связи с падением активов и снижением рейтингов Промсвязьбанка, семь отделений которого находятся в Новосибирске, специалисты Банка России приняли решение о временном введении администрации и поддержке финансовой стабильности организации, узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября из сообщений пресс-службы Промсвязьбанка.

Как сообщает «РБК», специалисты-регуляторы пришли в банк 15 декабря в 9:00 по московскому времени. Меры, введённые Банком России, должны помочь Промсвязьбанку выйти из затруднительного положения, в котором организация находится с 2015 года: тогда банк показал убытки в размере рекордных 16 млрд рублей.

«К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства. В сложившейся ситуации мы глубоко сожалеем о принятом решении, но не можем не принять его. Банк находится в конструктивном диалоге с ЦБ, работа всех подразделений и бизнес-линий „ПСБ“ продолжается», — комментируют ситуацию владельцы холдинга «Промсвязькапитал» Дмитрий и Алексей Ананьевы.

В пресс-службе Банка России заверили, что Промсвязьбанк продолжит работу в обычном режиме и выполнит все свои обязательства. Меры по временному управлению банком будет осуществлять организация ЦБ «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Помимо администрирования, Банк России будет оказывать Промсвязьбанку финансовую поддержку.

Промсвязьбанк занимает девятое место по величине активов среди банков России, а также входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Отделения банка расположены во всех федеральных округах России.

Напоним, что в июле ЦБ отозвал отозвал лицензию у банка «Югра», четыре отделения которого находятся в Новосибирске.

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