 

Детский сад в Хакасии временно закрыли из-за массового отравления детей

 15 декабря, 13:56
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Детский сад в Хакасии временно закрыли из-за массового отравления детей
фото с сайта sreda-info.ru

14 декабря в Бейском районе Хакасии 15 воспитанников детского сада «Ивушка» попали в больницу с признаками пищевого отравления, узнал корреспондент Сиб.фм 15 декабря в пресс-службе правительства республики.

Причину отравления выясняют специалисты Управления Роспотребнадзора по Хакасии в рамках проверки в детском саду «Ивушка». Работа образовательного учреждения временно приостановлена.

«14 декабря за медицинской помощью обратились 15 детей. Сегодня после некоторых проверок стало известно, что заболевание официально зафиксировано у 10 воспитанников», — сообщили в пресс-службе республики.

По данным Роспотребнадзора, у детей обнаружили острую кишечную инфекцию, которая протекает в лёгкой форме. На данный момент воспитанники «Ивушки» находятся под наблюдением врачей, серьёзной угрозы их здоровью нет.

Напомним, что 23 ноября 15 воспитанников кадетского училища в Омске попали в больницу с отравлением.

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