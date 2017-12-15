Новосибирский комитет по жилой недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов (НСК РГУД) подвёл предварительные итоги работы в 2017 году, обозначил задачи и тренды 2018 года, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения гильдии 15 декабря.

По мнению экспертов, несмотря на то, что ведущие застройщики Новосибирска продемонстрировали выполнение планов продаж и строительства в 2017 году, объём ввода снизился на 32 % по сравнению с 2016 годом.

Средняя цена квадратного метра на рынке недвижимости Новосибирска росла в течение года и достигла 55 тысяч. Снижение цены наблюдается на квартиры-студии из-за переизбытка предложения. Хорошую динамику спроса показали двух- и трёхкомнатные квартиры.

Аналитик Сергей Николаев отметил, что ноябрь 2017 года стал месяцем, когда новостройки показали рост по всем сегментам.

«Запас из непроданных квартир в начале года закончится примерно к середине 2018 года. С этого времени Новосибирск увидит устойчивый рост цен на недвижимость», — высказал своё мнение эксперт.

Специалисты строительного рынка сошлись во мнении, что в 2017 году эластичность ипотечной ставки напрямую повлияла на решение о покупке и выбор в сторону квартир большей площади.

Кроме улучшения ситуации на ипотечном рынке и усиления позиций застройщиков, видны предпосылки трансформации строительной отрасли в целом. Этот тренд обозначил председатель комитета по жилой недвижимости Динар Зарипов.

«Застройщики перестают просто строить квадратные метры, они всё больше заботятся о продукте и его потребительских качествах, уделяют внимание деталям. Уверен, что сервис и забота о клиентах станет основополагающим фактором в решении квартирного вопроса в следующем году», — сказал он.

Эксперты отметили, что 2017 год оказался сложным для рынка недвижимости с точки зрения изменений в законодательстве. По их прогнозам, в 2018 году ФЗ-214 стимулирует решение многих участников рынка перестраивать модель на продажи готового жилья.

Напомним, в октябре компания «Сибакадемстрой» получила проектное финансирование от Сбербанка, который выдал застройщику инвестиционный кредит в 1,65 млрд рублей на строительство домов № 22, 23 и 24 микрорайона «Европейский Берег» в Новосибирске.