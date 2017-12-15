Иркутские спасатели подняли упавший в Ангару вертолёт

Спасатели МЧС в Иркутской области подняли со дна Ангары затонувший вертолёт «Еврокоптер» АS-350 вместе с телом пилота, узнал корреспондент Сиб.фм 15 декабря из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Как сообщалось ранее, воздушное судно вылетело из Братска 7 декабря в 12:38 по местному времени. Оно следовало по маршруту до посёлка Чистый Братского района. На борту находились два человека: профессиональный пилот, бывший военный лётчик из Москвы, и пассажир — братский бизнесмен Егор Баньщиков, которому принадлежала находящаяся возле Чистого лесозаготовительная база.

Предположительно из-за технической неполадки вертолёт совершил аварийную посадку на неокрепший лед реки Ангары. Командир или пассажир воздушного судна успели сообщить об этом по сотовому телефону, затем связь с судном была утеряна. Спасатели разыскали фрагменты вертолёта в Кочегаринском заливе Братского водохранилища только на четвёртые сутки поисков в 4,5 километрах от посёлка Чистого. Само воздушное судно было обнаружено позднее на глубине около 60 метров.

14 января сотрудники МЧС с помощью троса и ворота подняли вертолёт на поверхность, укрепив перед этим лёд. В кабине находилось тело пилота, поиски тела пассажира продолжаются.

Напомним, 12 декабря следователи назвали основные версии крушения вертолёта в Иркутской области.