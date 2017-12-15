 

Мастера керамики в Новосибирске расписали тарелки к 100-летию революции

 15 декабря, 17:19
Мастера керамики в Новосибирске расписали тарелки к 100-летию революции
Фото предоставлено Татьяной Суховольских

XIII Международный сибирский фестиваль керамики прошёл в Новосибирске — работы мастеров-керамистов жители города смогут увидеть в Новосибирском художественном музее до начала февраля, рассказала 15 декабря корреспонденту Сиб.фм победитель профессионального конкурса фестиваля Татьяна Суховольских.

14 декабря в Новосибирском художественном музее открылась выставка по итогам фестиваля художественной керамики. На ней представлена коллекция керамических украшений мастеров из Санкт-Петербурга и Финляндии.

Кроме того, в рамках фестиваля было проведено три конкурса: детско-юношеский, профессиональный и практикум-конкурс по надглазурной росписи фарфора. Темой последнего стало 100-летие Великой октябрьской революции.

Победителем профессионального конкурса стала выпускница Института искусств НГПУ, старший преподаватель кафедры Декоративно-прикладного искусства и дизайна РГГМУ Татьяна Суховольских с работой под названием «Сибирская Мадонна».

«Фестиваль керамики оказался богат на события и эмоции. Мы поучаствовали в показе керамической бижутерии, представили свои работы в Новосибирском художественном музее, приняли участие в практикуме по надглазурной росписи. Итогом стала победа в профконкурсе», — поделилась керамист.

Фестиваль посетили мастера из Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Красноярска, Иркутска и других городов.

Напомним, в декабре фотограф показала молодых поэтов-современников жителям Новосибирска.

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