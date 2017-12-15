Новосибирские учёные предложили заправлять Tesla бензином
15 декабря, 08:30
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Новосибирские химики придумали катализатор для водородной подзарядки электромобилей из бензина, в том числе Tesla, узнал 15 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.
Учёные Института катализа СО РАН и Новосибирского государственного университета предложили увеличить пробег электромобилей. Исследователи построили катализатор для увеличителя пробега, который будет подзаряжать аккумулятор машины в пути.
Химики предложили использовать в качестве увеличителя пробега низкотемпературные элементы на водороде с небольшим весом и бесшумной реакцией. Затем учёные решили создать катализатор водорода из бензина, так как использование баллонов с водородом опасно.
Каталитический топливный процессор позволит пройти финальную стадию глубокой очистки от моноксида углерода СО. Учёные использовали Ni/CeO2 катализатор, добавили хлор и решили проблему разрушающего столкновения химических элементов.
Результаты исследования были опубликованы в научных журналах Applied Catalysis B: Environmental и Energy Technology. Также об открытии написал научно-популярный сайт Science Trends.
Напомним, что в декабре томские химики создали живую воду с антиоксидантами.