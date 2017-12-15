 

Новосибирский и томский заводы катализаторов займутся импортозамещением для «Газпрома»

 15 декабря, 13:39
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Новосибирский и томский заводы катализаторов займутся импортозамещением для «Газпрома»
Фото Ильнара Салахиева

Минэнерго РФ одобрило два проекта по импортозамещению производства катализаторов для нефтегазопродуктов в Новосибирске и Томске, узнал 15 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СО РАН.

Новосибирские химики займутся импортозамещением для нефтегазохимической промышленности. Учёные Института катализа СО РАН стали участниками двух проектов по производству катализаторов на основе алюминия и титан-магниевого сплава.

Министерство энергетики РФ одобрило проект промышленного производства алюминиевого катализатора в виде порошка и гранул в Новосибирске. Этот катализатор широко применяется при гидроочистке бензина и нефтепродуктов от серы, кислорода, азота и металлов, а также для снижения содержания непредельных углеводородов, смолисто-асфальтовых веществ, металлоорганических соединений.

Производством займётся специальное конструкторско-техническое бюро «Катализатор», согласно официальному сайту компании. Планируется нарастить мощности для годового объёма производства не менее тысячи тонн катализаторов к 2020 году.

Ранее новосибирское СКТБ «Катализатор» вошло в топ-5 крупных компаний-победителей ежегодного рейтинга «ТехУспех-2017». По данным «РИА Новости», новосибирский завод стал абсолютным лидером экспорта катализаторов в России, его доля составила 91,5 % за 2016 год.

Второй национальный проект — производство титан-магниевых катализаторов на базе Томского завода катализаторов. Эти вещества служат основой для создания полимеров, например полипропилена, и для получения бензина из отходящих газов крекинг-процесса.

Напомним, что в ноябре Правительство РФ одобрило налог на прибыль нефтяных месторождений Сибири.

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