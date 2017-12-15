Омск и Красноярск стали лидерами в рейтинге доступности услуг шиномонтажа

Новосибирская компания 2ГИС составила рейтинг стоимости услуг шиномонтажа в 15 городах-миллионниках Росси и подсчитала, как менялась цена в течение последних лет, узнал корреспондент Сиб.фм 15 декабря из сообщения компании.

Ожидаемо лидерами стоимости услуг стали Москва (1 511 рублей) и Санкт-Петербург (1 322 рубля), третье место, вытеснив Нижний Новгород, занял Екатерибург (1 082 рубля). При составлении рейтинга учитывалась минимальная цена такого набора услуг, как снятие колёс с автомобиля, демонтаж и монтаж резины, балансировка и установка колёс обратно.

Наиболее низкая стоимость была отмечена в Омске (725 рублей) и в Красноярске (777 рублей). Новосибирск расположился на девятом месте рейтинга (898 рублей).

Динамику изменения цен аналитики 2ГИС просчитали, исходя из данных за ноябрь 2017 года и за апрель 2015 года. Оказалось, что за 2,5 года наиболее сильно подорожали услуги шиномотажа в Самаре (на 9 %), Перми (на 8 %), Уфе (на 7 %), Новосибирске и Казани (в обоих городах рост 6 %). Лидером падения цен стала Москва (на 4 %).

Всего, по данным 2ГИС, в российских миллионниках работают 11 500 шиномонтажных мастерских. Большинство из них (78%) предоставили сервису информацию о начальной стоимости своих услуг на примере замены шин на четырёх колёсах диаметром обода в 14 дюймов (R14).

Напомним, в ноябре Новосибирскстат назвал те группы товаров, на которые цены в течение года снижались.