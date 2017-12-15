 

Омск и Красноярск стали лидерами в рейтинге доступности услуг шиномонтажа

 15 декабря, 14:56
были упомянуты
подходящие темы
Омск и Красноярск стали лидерами в рейтинге доступности услуг шиномонтажа
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирская компания 2ГИС составила рейтинг стоимости услуг шиномонтажа в 15 городах-миллионниках Росси и подсчитала, как менялась цена в течение последних лет, узнал корреспондент Сиб.фм 15 декабря из сообщения компании.

Ожидаемо лидерами стоимости услуг стали Москва (1 511 рублей) и Санкт-Петербург (1 322 рубля), третье место, вытеснив Нижний Новгород, занял Екатерибург (1 082 рубля). При составлении рейтинга учитывалась минимальная цена такого набора услуг, как снятие колёс с автомобиля, демонтаж и монтаж резины, балансировка и установка колёс обратно.

Наиболее низкая стоимость была отмечена в Омске (725 рублей) и в Красноярске (777 рублей). Новосибирск расположился на девятом месте рейтинга (898 рублей).

Динамику изменения цен аналитики 2ГИС просчитали, исходя из данных за ноябрь 2017 года и за апрель 2015 года. Оказалось, что за 2,5 года наиболее сильно подорожали услуги шиномотажа в Самаре (на 9 %), Перми (на 8 %), Уфе (на 7 %), Новосибирске и Казани (в обоих городах рост 6 %). Лидером падения цен стала Москва (на 4 %).

Всего, по данным 2ГИС, в российских миллионниках работают 11 500 шиномонтажных мастерских. Большинство из них (78%) предоставили сервису информацию о начальной стоимости своих услуг на примере замены шин на четырёх колёсах диаметром обода в 14 дюймов (R14).

Напомним, в ноябре Новосибирскстат назвал те группы товаров, на которые цены в течение года снижались.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 7 декабря, 15:19 • статья

Экономия на пять с плюсом: в чём польза карты лояльности

Как работает система карт лояльности, какие преимущества они дают клиентам и как получить больше баллов.
 28 ноября, 14:02 • статья

Курс стейка к рублю

Обзор трёх заведений, в которых стейки достойны считаться валютой, тенденциях мясного рынка и правильном приготовлении
 24 ноября, 15:24 • тест

Тест: спиннер или бомбоубежище?

Пройдите тест Сиб.фм и узнайте, насколько хорошо помните наши новости о самых необычных объявлениях о продаже на «Авито».
самое популярное
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
 6 декабря, 10:47 • новость

Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России из-за отказа во входе в ночной клуб

Известный российский дизайнер и любитель путешествий Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России.
присоединяйтесь!
    