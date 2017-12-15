 

Первое граффити для незрячих в России посвятили томской OC LUWRAIN

 15 декабря, 12:40
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Первое граффити для незрячих в России посвятили томской OC LUWRAIN
Фото пресс-службы ТГУ

Потерявший зрение томский программист стал героем одного из трёх первых граффити для незрячих в России; Михаил Пожидаев создал операционную систему для страдающих от потери зрения, узнал 15 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Три первых граффити для незрячих в России появились в Екатеринбурге. Тактильные рисунки посвящены американскому музыканту Рэю Чарльзу, трёхкратной чемпионке мира по бегу Марле Раньян и создателю OC для незрячих Михаилу Пожидаеву из Томска.

Граффити соединили рисунки и надписи шрифтом Брайля на стенах Свердловской государственной детской филармонии. Преподаватель факультета информатики Томского государственного университета Михаил Пожидаев узнал о появлении рисунков случайно. Он считает, что стал героем художественного произведения из-за своей активности.

«В России есть незрячие программисты, даже если кажется, что их мало. Несколько раз в год наша команда ездит в Москву и Санкт-Петербург», — пояснил Пожидаев.

Программист потерял зрение в 2001 году из-за болезни после школы, но затем закончил ТГУ. В 2014 году Михаил Пожидаев создал и продолжает разрабатывать операционную систему для незрячих LUWRAIN вместе с коллегами Еленой Теплых и Алексеем Голошумовым.

LUWRAIN представляет информацию так, чтобы она была максимально понятна людям с нарушением зрения. Работа на компьютере ускоряется и становится более комфортной благодаря OC, разработанной на личном опыте.

Напомним, что в декабре новосибирский священник создал иконы для незрячих людей.

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