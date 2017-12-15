 

Полицейские сняли с рейса пьяного дебошира в новосибирском Толмачёво

 15 декабря, 11:04
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Полицейские сняли с рейса пьяного дебошира в новосибирском Толмачёво
Фото пресс-службы аэропорта Толмачёво

В новосибирском аэропорту Толмачёво транспортные полицейские задержали 42-летнего пьяного пассажира, который неадекватно себя вёл на борту самолёта, узнал корреспондент Сиб.фм от официального представителя МВД России Ирины Волк 15 декабря.

Во время движения самолёта к взлётной полосе 42-летний пассажир устроил в салоне пьяный дебош. После того, как на него поступили жалобы, командир авиалайнера принял решение отложить полёт и снять разбушевавшегося мужчину с рейса.

«Сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса № 176 „Новосибирск — Москва“ поступило в дежурную часть линейного отдела УТ МВД России по СФО в аэропорту Толмачёво от представителя компании-авиаперевозчика», — пояснила Ирина Волк.

Полицейские увезли мужчину в дежурную часть, где составили на него протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Напомним, в августе летевший из Новосибирска в Москву самолёт, на борту которого находилось 164 человека, сел в аэропорту Перми из-за пьяного мужчины, избившего пассажира.

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