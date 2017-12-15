 

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

 15 декабря, 07:30
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Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова
Фото предоставлено Юлией Залесовой

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда размером 2 млн рублей семьёй убийцы Марка Конькова, сообщила корреспонденту Сиб.фм мама Карины Юлия Залесова 15 декабря.

Судья Первомайского суда Евгений Косарев рассмотрел иск Залесовых, которые они подали во время предварительного следствия. Ранее новосибирский областной суд отменил вторую часть приговора по уголовному делу об убийстве в отношении Марка Конькова, а именно возмещение морального вреда размером свыше 2 млн рублей с родителей убийцы семье девочки.

После того, как Марку Конькову исполнилось 18 лет, его родители подали заявление о прекращении исполнительного производства по возмещению морального вреда в отношении них, поскольку их совершеннолетний сын в состоянии сам выплачивать назначенную судом компенсацию. Приговор направили на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Новосибирска.


Убийство Карины Залесовой: тайны следствия

«Родители полностью не признают иски, Марк — частично признаёт, — рассказала Юлия Залесова. — Меня удивило то, что судья заставляет меня обосновывать, почему мы подали иск, в который были включены затраты на поминки на девятый и 40-й день. И я должна ему обосновать, что мы христиане и у нас православная вера. Потом он спрашивает, почему я не согласна с решением областного суда. Я говорю, что Коньковы скрывали своё имущество, уходили от ответственности, переводили деньги и имущество на третьих лиц. Если бы они всё делали по закону... Но ведь они почти ничего не выплатили!

Судья на это сказал: „И хорошо, что не выплатили. Вы понимаете, что если бы это случилось, сейчас Коньковы подали бы на вас в суд, и мы бы с вас взыскали эти деньги?“

Вам, говорит, ещё повезло, что судебные приставы не взыскали с них деньги. 42 тысячи рублей с них взыскали за всё время. И что получается, пусть теперь родители убитой Карины Залесовой станут должниками перед родителями убийцы Конькова? У меня есть такая надежда, что ему присудят какую-то сумму, родители не будут выплачивать — а значит, он будет сидеть. И будет работать там и выплачивать эти деньги. Я спросила в суде: „А почему Марк не работает?“ Мне ответили, что сейчас работы нет в колонии».

Суд взял перерыв до 31 января 2018 года для рассмотрения иска по существу.

«Получается, закон можно не соблюдать: если ты должен деньги, то можешь не отдавать никому», — сделала вывод Залесова.

Напомним, в октябре 2016 года суд признал Марка Конькова виновным в убийстве 16-летней Карины Залесовой по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью») и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием в новосибирской воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу 23 февраля.

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