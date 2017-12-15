 

Три Томских университета станут центрами развития инноваций

 15 декабря, 15:54
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Три Томских университета станут центрами развития инноваций
фото с сайта panoramio.com

ТГУ, ТПУ и СибГМУ стали победителями в конкурсе «Вузы как центры пространства создания инноваций», утверждённый Минобрнауки РФ; к 2020 году университеты планируют стать лидерами глобальных исследовательских сетей и центрами развития инновационных технологий в регионе, узнал корреспондент Сиб.фм 15 декабря из сообщений пресс-службы вузов.

Победа в конкурсе Минобрнауки означает для томских вузов не только новые шаги в сторону интеграции исследовательской, предпринимательской и инженерной отраслей, но и дополнительное федеральное финансирование. Общие вложения в конкурс, в котором участвовали 120 университетов, в 2017 году составил более 14 миллиардов рублей, согласно утверждённому президиумом по стратегическому развитию президента РФ паспорту.

«Томская область уникальна тем, что здесь именно вузы являются тем центром, хабом, который может связывать потребности бизнеса, власти и образовательной сферы», — прокомментировал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Инициированый Минобрнауки конкурс призван обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 году не менее пяти, а в 2025 году не менее 10 ведущих российских университетов.

Критерии, по которым будут оценивать эффективность проекта, включают несколько показателей таких, как количество университетов, вошедших в топ-100 и топ-300 мировых рейтингов, и субъекты РФ, на территории которых функционирует не менее одного университетского центра.

«Количество университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов, реализующих в отчётном году в своих технопарках, инжиниринговых центрах, бизнес-инкубаторах не менее 10 технологических и социальных проектов за счёт средств предприятий, организаций региональной экономики и (или) регионального и муниципального бюджетов», — говорится в официальном документе проекта.

Напоним, что в ноябре вузы Томска и Новосибирска вошли в топ-100 международного рейтинга стран БРИКС.

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