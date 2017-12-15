 

Уроженец Забайкальского края актёр Юрий Соломин стал Человеком года

 15 декабря, 15:02
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Уроженец Забайкальского края актёр Юрий Соломин стал Человеком года
Фото с сайта wikipedia.org

В Москве состоялось вручение национальной премии «Человек года» — в числе лауреатов оказался артист Юрий Соломин, родившийся в Чите, узнал 15 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения «Российской газеты».

82-летний актёр и режиссёр Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра. Его и директора Тамару Михайлову отметили национальной премией Русского биографического института за вклад в культуру.

Кроме того, награду получили кинорежиссёры Карен Шахназаров, Игорь Угольников, книгоиздатель Олег Новиков. В номинации «Журналистика» награждён шеф-редактор исторического журнала «Родина» Игорь Коц.

Юрий Соломин уже становился лауреатом «Человека года» в 2008 году. Также он является обладателем более 40 званий и наград, в том числе театральной премии «Золотая маска», орденов Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Награждение состоялось 14 декабря в Храме Христа Спасителя. Премия была учреждена в 1993 году.

Напомним, в мае Юрий Соломин попросил отреставрировать дом в Чите, в котором родился его брат Виталий.

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