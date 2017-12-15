Владельцы крупной красноярской сети отказались сменить вывески на «Магнит»

Красноярская компания «ЕТК», владеющая сетью магазинов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон», отказалась от продажи своих площадей федеральной сети «Магнит», узнал корреспондент Сиб.фм 15 декабря из сообщения на официальном сайте сети «Красный Яр».

Красноярская сеть на конец 2017 года насчитывала 128 магазинов, работающих под торговыми марками «Красный Яр» и «Батон» в Красноярскоим крае и Хакасии. О готовящейся сделке, итогом которой должно было стать переформатирование сети под стандарты «Магнита», стало известно в октябре.

Владельцы «Магнита» ходатайствовали в ФАС об одобрении сделки по продаже права аренды всех торговых площадей, принадлежащих компании «ЕТК». Об итогах рассмотрения ходатайства не сообщалось, но 15 декабря на сайте «Красного Яра» появилась информация об отказе от идеи сменить бренд.

«Собственники сети магазинов „Красный Яр“ и „Батон“ приняли решение отказаться от продажи своих активов. Гастрономы „Красный Яр“ и дискаунтеры „Батон“ продолжат самостоятельное развитие. План на 2018 год — открыть не менее 100 магазинов», — говорится в заявлении.

Напомним, в начале ноября стало известно, что санкт-петербургская «Лента» выкупит 22 супермаркета у новосибирской ГК «Холидей».