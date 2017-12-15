Врио губернатора Красноярского края обвинил СМИ в «информационном мародёрстве»

Попытки красноярских журналистов узнать, где конкретно находится привезённая в регион часть праха оперного певца Дмитрия Хворостовского, вызвали резко негативную реакцию врио губернатора края Александра Усса, который обвинил СМИ в «информационном мародёрстве», узнал корреспондент Сиб.фм 15 декабря из сообщения красноярского телеканала «Седьмой канал».

Урна с частью праха Хворостовского была доставлена в Красноярск после прощания с певцом в Москве. Согласно завещанию, тело артиста было кремировано, а прах разделён на две части — для захоронения в Москве и для погребения в родном для Хворостовского городе.

Власти Красноярского края после кремации тела оперного исполнителя объявили о том, что место для захоронения праха в Красноярске ещё не выбрано. У чиновников возникла идея установить мемориал артисту в центре города и, возможно, разместить там урну с прахом.

Большой резонанс во многих федеральных СМИ эта тема вызвала после того, как 12 декабря журналистка портала «НГС24» попыталась выяснить у краевого министра культуры Елены Мироненко, где же временно хранится привезённый из Москвы прах. Поскольку конкретного ответа не последовало, пользователи интернета, а вслед за ними и СМИ, комментируя реакцию министра, даже предположили, что прах утерян.

15 декабря врио губернатора края Александр Усс, отвечая на вопрос журналистов, где же всё-таки размещена урна с прахом и не потеряна ли она, раскритиковал СМИ за непрофессионализм, но так и не ответил на вопрос конкретно.

«Предел человеческого цинизма всё-таки должен существовать, но, как выясняется, его нет. Часть праха, которая передана в Красноярск, находится в специализированном хранилище. Ничего там не происходило. И я просто рекомендую вам тем коллегам, если их можно называть коллегами, просто не подавать руки, поскольку спекулировать и заниматься таким информационным мародёрством на таком имени просто недопустимо», — отметил Усс.

Напомним, в ноябре Дмитрий Хворостовский был посмертно номинирован на премию «Грэмми», вручаемую Американской академией звукозаписи.