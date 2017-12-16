300 волонтёров в касках протестировали новый терминал красноярского аэропорта

Красноярский аэропорт Емельяново с помощью 300 волонтёров провёл тестирование нового терминала, построенного в рамках подготовки города к Универсиаде-2019, узнал корреспондент Сиб.фм 16 декабря из сообщения пресс-службы аэропорта.

Чтобы проверить работу всех систем и служб обновлённого Емельянова, для волонтёров, одетых в строительные каски по соображениям безопасности, был подготовлен подробный сценарий пассажирского пути от регистрации перед вылетом до получения багажа по прилёту. При этом были предусмотрены различные нестандартные ситуации, например негабаритный груз, утеря документов или провоз запрещённых предметов.

«Тестирование позволило сотрудникам аэропорта отработать алгоритм работы на новом оборудовании при реальном потоке людей. Все волонтёры оставили обратную связь по итогам теста. В ближайшие дни эти данные будут обработаны, а отобранные замечания учтены при финальной подготовке нового терминала к запуску», — говорится в сообщении аэропорта.

Официальное открытие нового терминала красноярского аэропорта состоится 26 декабря. Первые рейсы будут обслуживаться с 27 декабря.

Напомним, в ноябре руководство Емельянова заявило о том, что аэропорт может сменить название после открытия нового терминала.