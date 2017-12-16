The Economist назвал Иркутск лучшим местом для добычи биткоинов

Ведущий мировой экономический журнал рассказал о цифровой золотой лихорадке в Иркутске и выгоде от дешёвой электроэнергии, узнал 16 декабря корреспондент Сиб.фм из статьи The Economist.

«Почему Сибирь это отличное место для майнинга биткоинов». Ведущий еженедельный журнал об экономике The Economist аргументировал это дешёвым электричеством и морозными зимами, которые могут охладить огромные компьютерные серверы.

Рецессия российской экономики лишила иркутского предпринимателя Юрия Дромашко инвестиций в недвижимость, пишет иностранное СМИ. Караоке-бар разорился, как и бизнес по производству фотобудок для Instagram. В 2016 году его брат предложил майнить биткоины.

«Это почти так же, как печатать деньги из ниоткуда. Это детская мечта», — сообщил Юрий Дромашко.

Иркутск стал местом для цифровой золотой лихорадки, уверены в The Economist. Электроэнергия от ГЭС обходится в 2,1 рубля ($ 0,04 USD) за киловатт в час, по сравнению с ценой 5,3 рубля в Москве. Это делает майнинг, в котором компьютеры решают криптографические задачи для создания валюты, особенно прибыльной.

К 7 декабря цена одного биткойна достигла 12 000 долларов, рост составил 1485 % к прошлому году. По данным публикации Юрий Дромашко тратит около 4 млн рублей в месяц на электроэнергию, но легко окупает это.

«Продажа наркотиков и оружия не принесет такой прибыли. Хотя я не пробовал», — пояснил Юрий Дромашко.

Иркутский мебельный магнат Дмитрий Толмачёв также стал героем публикации The Economist. Он разработал прототип модульного дома, отапливаемого криптофермами для майнинга. Как сообщает СМИ дома стоят от $ 8,500 и выше, и генерируют около $ 850 USD в месяц на криптофермах.

Автор проекта Дмитрий Толмачёв носит чёрный берет в честь Че Гевары и недавно находился под арестом из-за организации митинга лидера оппозиции Алексея Навального, сообщает The Economist.

«Русский человек не любит работать, ему нужны свободные деньги. Это своего рода щука для Емели: она производит деньги и отапливает ваш дом», — сообщил Дмитрий Толмачёв.

Сейчас майнеры криптовалюты существуют в правовом вакууме. В октябре Президент РФ Владимир Путин поручил своим должностным лицам разработать нормативную базу. Некоторые в российском правительстве видят криптовалюту как путь к преодолению западных санкций; интернет-омбудсмен президента имеет свою собственную криптоферму, и один из депутатов Госдумы РФ даже предложил построить криптовалютный город в Сибири. Но Центральный банк РФ скептически относится к мнениню одного из высокопоставленных чиновников, назвав криптовалюту «своего рода финансовой пирамидой, которая может рухнуть в любой момент».

Цифровые пионеры Сибири неустрашимы, уверены в The Economist «Конечно, это пузырь, который лопнет. Но все деньги — это пузырь», — уверен криптовалютчик Юрий Дромашко.

Напомним, что в декабре красноярский автосалон не успел выгодно продать Bentley за биткоины из-за прокуратуры.