Первая железная дорога в Туве появится в 2022 году и обойдётся в 192 млрд рублей

Министерство транспорта РФ разместило в публичном доступе предложение для потенциального инвестора, готового принять участие в завершении строительства железной дороги из Красноярского края в Туву, узнал корреспондент Сиб.фм 16 декабря из сообщения интернет-издания «Тува-Онлайн».

Железнодорожная ветка Кызыл — Курагино протяжённостью около 410 километров строится с 2011 года в рамках государственно-частного партнёрства, до этого несколько лет велась подготовка к прокладке трассы. Планировалось, что дорога будет запущена в эксплуатацию к 2016 году, однако финансовые трудности частных инвесторов привели к фактической остановке стройки.

Для Тувы ветка должна стать первой железной дорогой в истории республики. Одна из основных целей строительства — транспортировка коксующегося угля с богатого Элегестского угольного месторождения, его перевозка и должна возместить частному концессионеру затраты на строительство.

Согласно предложению инвестора, выставленному Минтрансом на сайте torgi.gov.ru, стоимость завершения строительства дороги оценена в 192,4 млрд рублей, она должна быть достроена не позднее 2022 года.

С 16 декабря Минтранс принимает заявки о готовности потенциальных концессионеров стать участниками проекта. Окончание приёма запланировано на 29 января 2018 года, итоги будут подведены 30 января. Концессионное соглашение будет заключено на 30 лет.

В начале декабря вопрос строительства ветки Кызыл — Курагино обсуждался в правительстве РФ, тогда прозвучала информация о том, что потенциальный инвестор, готовый вложить 57,8 млрд рублей, есть. Остальные деньги могут быть привлечены через выпуск инфраструктурных облигаций.

Напомним, символический первый костыль в полотно будущей железной дороги забил Владимир Путин в декабре 2011 года, когда являлся премьер-министром РФ.