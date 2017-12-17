 

Коммунисты Хакасии пожаловались Путину на отсутствие культуры у главы республики

 17 декабря, 07:51
были упомянуты
подходящие темы
Коммунисты Хакасии пожаловались Путину на отсутствие культуры у главы республики
Фото с сайта globallookpress.com

Митинг с лозунгами за отставку главы Хакасии Виктора Зимина прошёл в Абакане, его организовало республиканское отделение КПРФ, узнал корреспондент Сиб.фм 17 декабря из сообщения агентства REGNUM.

Акция, собравшая около 700 протестующих, состоялась в Черногорском парке столицы региона 16 декабря и прошла без каких-либо эксцессов. На митинге выступили жители нескольких районов и городов Хакасии, раскритиковавшие работу главы республики. По итогу акции участники поддержали текст обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить Зимина в отставку.

Пресс-служба республиканского отделения КПРФ разместила полный текст обращения в группе отделения в социальной сети «ВКонтакте». Помимо сообщения о бедственном социально-экономическом положении в республике коммунисты указали президенту на то, что Зимин, «выступая публично, неоднократно демонстрировал свою некомпетентность, более того, отсутствие элементарной культуры общения».

«В ходе прямой линии, прошедшей 14 ноября 2017 года, Зимин предложил главам муниципалитетов собирать ягоды и варить тушёнку, создавать производства на своей территории. Однако все здравомыслящие люди понимают, что задача создания успешных промышленных и сельскохозяйственных предприятий сегодня по силам лишь республиканской или федеральной властям, но никак не нищим сельским администрациям», — отмечается в письме.

Характеризуя ситуацию в экономике Хакасии, коммунисты констатируют, что за время нахождения Виктора Зимина на посту губернатора с 2009 по 2017 год «обанкротилось огромное количество успешных в прошлом промышленных и сельских предприятий, сотни людей остались без работы».

«Именно в период руководства республикой Зиминым муниципальные образования, как и сама республика, обросли огромными долгами. В ряде муниципалитетов из-за задолженности сегодня отключено электричество в зданиях администраций, домах культуры, не работают котельные», — говорится в обращении к Владимиру Путину.

Напомним, в мае хакасские коммунисты пытались инициировать проведение референдума по вопросу недоверия главе Виктору Зимину, однако такая инициатива была признана не соответствующей законодательству.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Давай, до свиданья!

 30 октября, 11:04 • колонка
Дмитрий Пучкин
политолог, кандидат исторических наук

Пересажавший половину Кузбасса

 28 августа, 12:12 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 25 августа, 14:55 • интервью

В цепях под вождём

Ксения Сухоруких, девушка в «окровавленной» ночнушке, рассказала Сиб.фм, зачем она приковала себя цепями к памятнику Ленина и что ей потом за это было.
самое популярное
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
 6 декабря, 10:47 • новость

Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России из-за отказа во входе в ночной клуб

Известный российский дизайнер и любитель путешествий Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России.
присоединяйтесь!
    