Коммунисты Хакасии пожаловались Путину на отсутствие культуры у главы республики

Митинг с лозунгами за отставку главы Хакасии Виктора Зимина прошёл в Абакане, его организовало республиканское отделение КПРФ, узнал корреспондент Сиб.фм 17 декабря из сообщения агентства REGNUM.

Акция, собравшая около 700 протестующих, состоялась в Черногорском парке столицы региона 16 декабря и прошла без каких-либо эксцессов. На митинге выступили жители нескольких районов и городов Хакасии, раскритиковавшие работу главы республики. По итогу акции участники поддержали текст обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить Зимина в отставку.

Пресс-служба республиканского отделения КПРФ разместила полный текст обращения в группе отделения в социальной сети «ВКонтакте». Помимо сообщения о бедственном социально-экономическом положении в республике коммунисты указали президенту на то, что Зимин, «выступая публично, неоднократно демонстрировал свою некомпетентность, более того, отсутствие элементарной культуры общения».

«В ходе прямой линии, прошедшей 14 ноября 2017 года, Зимин предложил главам муниципалитетов собирать ягоды и варить тушёнку, создавать производства на своей территории. Однако все здравомыслящие люди понимают, что задача создания успешных промышленных и сельскохозяйственных предприятий сегодня по силам лишь республиканской или федеральной властям, но никак не нищим сельским администрациям», — отмечается в письме.

Характеризуя ситуацию в экономике Хакасии, коммунисты констатируют, что за время нахождения Виктора Зимина на посту губернатора с 2009 по 2017 год «обанкротилось огромное количество успешных в прошлом промышленных и сельских предприятий, сотни людей остались без работы».

«Именно в период руководства республикой Зиминым муниципальные образования, как и сама республика, обросли огромными долгами. В ряде муниципалитетов из-за задолженности сегодня отключено электричество в зданиях администраций, домах культуры, не работают котельные», — говорится в обращении к Владимиру Путину.

Напомним, в мае хакасские коммунисты пытались инициировать проведение референдума по вопросу недоверия главе Виктору Зимину, однако такая инициатива была признана не соответствующей законодательству.