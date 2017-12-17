 

Офицер красноярской полиции из-за улыбки получил выговор и лишился премии

 17 декабря, 08:17
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Офицер красноярской полиции из-за улыбки получил выговор и лишился премии
Фото с сайта globallookpress.com

Руководство ГУ МВД по Красноярскому краю объявило строгий выговор и лишило месячной премии за добросовестную службу сотрудника ДПС, который улыбался на районном совещании, узнал корреспондент Сиб.фм 17 декабря из сообщения РИА Новости.

Инцидент произошёл 1 декабря в селе Новосёлово. Как следует из приказа ГУ МВД, опубликованного новостным пабликом Mash в социальной сети «ВКонтакте», лейтенант полиции на совещании «допустил некорректное поведение, выразившееся в неуместном проявлении эмоций (улыбки)». Мимика офицера была расценена как неуважение и несоблюдение субординации по отношению к начальству.

Стоит отметить, что приказ, лишающий сотрудника ДПС премии, был издан через неделю после совещания. Подписал его заместитель начальника ГУ МВД по региону Александр Кузнецов, находясь в статусе врио начальника краевого главка.

Напомним, в 2013 году в Хакасии начальник отдела полиции был уволен после того, как «от скуки» попытался взломать банкомат кувалдой.

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