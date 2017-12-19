 

«Белый острог» из Сибири собрал аншлаг на фестивале суфийской музыки в Индии

 19 декабря, 14:56
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«Белый острог» из Сибири собрал аншлаг на фестивале суфийской музыки в Индии
Фото с сайта jazzmap.ru

Сибирский дуэт Two Siberians, начинавший в Новосибирске, выступил вместе с буддийскими монахами и суфийскими музыкантами Раджастана на главном фестивале суфийской музыки Руханият в Индии, узнал 19 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения The Times of India.

«Божественный вечер под волшебным куполом буддийских песнопений, суфийский мистицизм и сибирская музыка». Одно из главных индийских изданий The Times of India рассказало о мультикультурном концерте в Хайдарабаде.

Всемирно известный дуэт Two Siberians из Новосибирска совершил тур по Индии в рамках международного проекта When Hearts Connected. Музыканты Артём Якушенко и Юрий Матвеев представили сибирскую музыкальную сцену с помощью скрипки и электрогитары.

«Первое сотрудничество Кахра-хана с группой тибетских монахов и сибирскими музыкантами стало изюминкой Руханията, долгожданного фестиваля суфийской музыки. Композиции объединили в себе буддистские песнопения, музыку Bulleh Shah и сибирские мелодии.

«Это был трансцендентальный опыт, который погрузил аудиторию в транс», — сообщило The Times of India.

Когда транс закончился после югалбанди, между харталом Деву Хана и скрипкой Артёма, то зрители вскочили на ноги и зал взорвался овациями, сообщает СМИ.

Фестиваль начался с «Krishna stuti» от B Krishnadas, певца Сопанам из храма Гурувайур. За ним выступили тибетские монахи из монастыря Дрепунг в Карнатаке, затем подключились Кахра-хан с группой, которые соткали суфийскую магию своим деревенским голосом, исполняя душевную поэму Bulleh Shah.

К центральной сцене вышли музыканты дуэта Two Siberians, которые перенесли аудиторию в 800 человек в обширную Сибирь с помощью душевной музыки. Мадан Гопал Сингх и его группа Chaar Yaar восхищали публику своими стихами и песнями, посвящённые разным нациям — от композиций Хазрата Али, Кабира и Руми до песен Боба Дилана и Джона Леннона. Вечер завершился оживлённым qawwali от Тимму Гульфама.

Музыканты Артём Якушенко и Юрий Матвеев из Читы основали дуэт «Белый острог» в 1992 году, но первое их выступление состоялось в 1986 году на Всесоюзном джазовом фестивале в Новосибирске. Дуэт часто гастролировал по миру, номинировался на премию «Золотая Маска» за музыку к спектаклю «Дом Бернарды Альбы». В 2005 году музыканты записали альбом «Out of Nowhere» в США с участием коллег, работавших с Carlos Santana, Chic Corea, Miles Davis, Joe Zawinul и Sting.

Напомним, в декабре Яндекс определил, что жители Сибири выбирают брит-поп.

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