 

Boeing 737 экстренно сел на севере Красноярского края ради спасения младенца

 19 декабря, 16:56
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Boeing 737 экстренно сел на севере Красноярского края ради спасения младенца
Фото с сайта globallookpress.com

Самолёт Boeing 737, выполнявший рейс из Красноярска в Норильск, совершил вынужденную посадку в заполярном городе Игарке, чтобы медики могли оказать помощь трёхмесячной девочке, однако спасти ребёнка не удалось, узнал корреспондент Сиб.фм 19 декабря из сообщения Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Инцидент произошёл около 10:00 по местному времени на борту воздушного судна авиакомпании Nordstar. По предварительной информации, у девочки имелось врождённое заболевание. После курса лечения родители с младенцем летели домой.

В ходе полёта у девочки появились признаки стремительно ухудшающегося самочувствия, в связи с чем командиром воздушного судна было принято решение об экстренной посадке. В аэропорту Игарки прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть младенца. Следователи начали проверку происшествия, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в октябре пассажир рейса Красноярск — Новосибирск скончался на борту самолёта.

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