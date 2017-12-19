Британский инвестор потребовал полмиллиарда долларов за «госэкспроприацию» шахты в Кузбассе

Британская инвестгруппа Lehram Capital Investments пригрозила Минюсту РФ иском на 500 млн $ за утрату угольного актива в Кузбассе; адвокаты инвесторов обвинили чиновников Кемеровской области в нарушении международного договора, узнал 19 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения The Financial Times.

«Британский инвестор утверждает, что российский угольный разрез незаконно изъят из собственности». Ведущее деловое СМИ в мире The Financial Times рассказало о конфликте вокруг шахты «Грамотеинская» на Кузбассе.

Британская инвестиционная группа Lehram Capital Investments пригрозила Министерству Юстиции РФ иском в 500 млн $ в письме на прошлой неделе. Иностранная компания обвинила российские власти в государственной корпоративной краже в борьбе за контроль над угольной шахтой в Сибири и пригрозила обратиться в международный арбитраж.

«Адвокаты Lehram Capital Investments утверждают, что угольная шахта „Грамотеинская“ была незаконно изъята при содействии местных правительственных чиновников. Это угрожает двустороннему договору, подписанному Россией и Великобританией, предусматривающему защиту иностранных инвестиций», — пишет The Financial Times.

Согласно документам, представленным адвокатами Lehram Capital Investments в Минюст РФ, местные чиновники высказывали опасения относительно несвоевременной выплаты части зарплат работникам шахты в первые несколько недель после её приобретения британской инвестиционной группой. The Financial Times утверждает, что это стало поводом для чиновников убедиться, что британская компания — непригодный владелец.

«Это один из самых вопиющих случаев незаконной государственной экспроприации за последние годы», — уверен партнёр юридической фирмы Stephenson Harwood Шай Уэйд.

Представитель администрации Кемерова не ответил на запрос о комментариях The Financial Times. Ранее юридические требования Lehram Capital Investments были отклонены в судах Кемеровской области, сообщило иностранное СМИ.

Напомним, что в ноябре сотрудники кузбасской «дочки» администрации шахты «Заречная» рассказали, как их компания лишилась учредительных документов.