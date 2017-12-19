 

Уголовное дело завели на компанию «Север» за невыплату 5 млн рублей зарплаты в Новосибирске

 19 декабря, 17:00
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Уголовное дело завели на компанию «Север» за невыплату 5 млн рублей зарплаты в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

В Новосибирске в отношении ООО «Судоходная компания «Север» возбуждено уголовное дело за невыплату работникам зарплаты размером более 5 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте 19 декабря.

По версии следствия, руководство судоходной компании «Север» в течение двух месяцев не выплачивало сотрудникам заработную плату. При этом, как выяснили следователи, в распоряжении компании были денежные средства, которых было достаточно для полного расчёта с работниками. В результате задолженность по заработной плате составила более 5 млн рублей.

В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы <...>, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности.

Согласно открытым данным, возглавляет организацию Александр Волков. Юридический адрес оформлен в посёлке Озёрном Томской области. Компания была организована в 1996 году, занимается перевозкой грузов, пассажиров, погрузо-разгрузочными работами, судостроением и ремонтом. На сайте «Севера» указано, что в распоряжении компании имеется не менее 100 судов.

Напомним, в ноябре 20 ноября суд Центрального района Новосибирска вынес приговор бывшему руководителю компании «Сибнефтегеофизика» Станиславу Лосеву, который в 2016 году не выдал зарплату размером около 50 млн рублей сотрудникам предприятия. По решению суда он обязан выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

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