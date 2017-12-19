Красноярский вуз создаст «криптовалюту» для учёных из авторских прав

Красноярский университет защитит авторские права с помощью технологии блокчейна, система предполагает бартер между обладателями информации в научной среде, узнал 19 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального университета.

Красноярские программисты предложили создать систему защиты авторских прав, которая может стать криптовалютой. Проект сотрудников СФУ победил на тендере по созданию «цифровой платформы обмена знаниями и управления авторскими правами» Минобрнауки РФ.

Разработчики предложили собрать объекты авторского права, созданные в вузах, и обеспечить их оборот на основании технологии блокчейна.

Сегодня существует относительно цивилизованный оборот в отношении книг, а также музыкальных и аудиовизуальных произведений. Но последним трендом стал обмен и другими авторскими произведениями. В его основу легли новые формы представления результатов интеллектуальной деятельности в цифровой среде: схемы, чертежи, формулы, 2D- и 3D-модели, описания генетических конструкций.

«На них сегодня приходится рост количества неформальных транзакций — оборота объектов интеллектуальной собственности вне существующего юридического поля. Это происходит в научно-образовательном сообществе», — отметил директор библиотечно-издательского комплекса СФУ Руслан Барышев.

Собственник размещает объект права на цифровой платформе, и почти мгновенно это право за ним фиксируется. Децентрализованная инфраструктура проекта позволит однозначно установить авторство и получать доступ к содержимому.

Платформа будет сочетать фиксацию авторских прав и депонирование объектов — присвоение статуса для авторских прав. К примеру, депонирование результатов интеллектуальной деятельности в Российском авторском обществе стоит около 15 тысяч рублей.

Разработка СФУ также предполагает систему поиска, безвозмездного и условно безвозмездного обмена объектами между студентами, преподавателями и учёными в ведущих вузах. Сетевая платформа будет объединять хранилища научных библиотек университетов.

Это выражается в следующей схеме работы. Университеты устанавливают специализированную программу, которая вводит вуз в новое цифровое авторское пространство. Исследователи и учёные вносят свои труды в систему, договариваясь об условиях её использования. Это смарт-контракты — компьютерные алгоритмы, которые давно используются в коммерческих сделках на рынке криптовалют.

«Через три месяца будет полностью утверждена модель системы, но уже сейчас понятно, что в 2018 году вузы начнут обкатывать данные технологии на своих серверах», — отметил Руслан Барышев.

Проект рассчитан на три года и включает в себя шесть этапов. Внедрить систему авторских прав на основе блокчейна планируется к 2019-2020 году.

Напомним, что в ноябре красноярский и томский вузы возглавили борьбу с научным пиратством за счёт открытого доступа к своим библиотекам.