 

Новосибирские судебные приставы разыскали безработного должника в очереди за iPhone X

 19 декабря, 18:00
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Новосибирские судебные приставы разыскали безработного должника в очереди за iPhone X
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудникам отдела судебных приставов в Советском районе Новосибирска удалось пристыдить должника и убедить его рассчитаться, застав его в очереди за iPhone X, узнал корреспондент Сиб.фм 19 декабря из сообщения ведомства.

Официально нигде не работающий 30-летний житель Новосибирска задолжал кредиторам почти 120 тысяч рублей, однако не делал ничего, чтобы расплатиться с долгами, а от судебных приставов успешно скрывался. Тем не менее, сотрудникам ФССП удалось выяснить, что средства для погашения задолженности у мужчины есть — он «в чёрную» получил гонорар за разработку сайта для коммерческой организации.

Также приставам стало известно (откуда — не поясняется), что разработчик на полученные деньги намерен купить новый дорогостоящий смартфон. Сотрудники отдела взыскания подошли к должнику в тот момент, когда он стоял в очереди на кассу с выпиской на получение iPhone X.

«Осознавая, что деваться ему некуда, гражданин погасил накопившуюся задолженность прямо в магазине электроники на глазах у других покупателей. Неплательщик признался, что его сжигает стыд: он давно решил, что кредит с него никто не сможет взыскать, так как официально должник не работает», — говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.

Напомним, в ноябре житель Томска, задолжавший банкам, спрятал от приставов машину за углом их же здания.

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