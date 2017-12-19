 

Россельхознадзор обвинил PepsiCo в использовании антибиотиков на алтайском заводе

 19 декабря, 20:19
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Россельхознадзор обвинил PepsiCo в использовании антибиотиков на алтайском заводе
Фото с сайта globallookpress.com

Специалисты Россельхознадзора дважды нашли антибиотики в сыре «Ламбер», произведённом на Рубцовском молочном заводе в Алтайском крае, узнал 19 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения РБК.

Руководство Рубцовского молочного завода в Алтайском крае, принадлежащего корпорации PepsiCo, использовало антибиотики при изготовлении сыра осознанно, считает официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ведомство дважды провело проверку продукции, выпускаемой заводом, и выявило наличие антибиотиков тетрациклиновой группы. При этом специалист отметила, что предприятие не контролировало качество пастеризованного молока, поступающего из ближайших регионов.

«Из информации в журнале контроля поступающего молока и сырья очевидно, что Рубцовский молочный завод не осуществлял контроль пастеризованного молока из Омска и Красноярска, что является обязательным условием при производстве продукции», — цитирует РБК Мелано.

Кроме того, завод не смог подтвердить возврат производителю молока ненадлежащего качества.

Сыр «Ламбер» алтайского производства был исключён из поставок на рынок стран ЕАЭС, однако это не исключает его попадания на россйский рынок.

Напомним, в конце ноября Роспотребнадзор запретил продавать молоко через интернет в Красноярском крае.

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