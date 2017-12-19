Самая сильная женщина Иркутска поедет на чемпионат к Арнольду Шварценеггеру

Иркутская спортсменка-пауэрлифтер Оксана Кошелева выступит на чемпионате Arnold Classic по силовому экстриму, идейным вдохновителем которого является голливудская звезда, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте «Московский комсомолец» 19 декабря.

Соревнования пройдут в США с 1 по 4 марта 2018 года. Они соберут сильнейших спортсменов со всего мира, награды будет вручать сам Арнольд Шварценеггер.

Путёвку на турнир спортсменка из Иркутска Оксана Кошелева завоевала на чемпионате России, где заняла второе место. Она выступала в весовой категории до 80 килограммов и уступила лишь чемпионке мира по пауэрлифтингу и жиму лёжа Юлии Медведевой. Иркутская спортсменка заявила, что намерена на чемпионате в Штатах одержать победу над соперницей. Обе девушки в марте поедут в Коламбус, где будут выступать за сборную России.

Напомним, в январе Оксана Кошелева установила новый мировой рекорд — в 20-градусный мороз сдвинула на пять метров два трамвайных вагона с пассажирами массой 42 тонны под песню «Эй, страна» группы «Земляне».