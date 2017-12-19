 

Томские разработчики уберизировали работу скорой помощи

 19 декабря, 15:12
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Томские разработчики уберизировали работу скорой помощи
Фото с сайта globallookpress.com

Разработчики томской компании «Элекард-Мед» создали приложение «Свободный доктор», которое позволяет организовать работу врачей скорой помощи по принципу такси Uber — медики могут сами выбирать пациентов, находящихся к ним ближе всего, узнал корреспондент Сиб.фм 19 декабря из сообщения инновационного портала Томской области.

По словам разработчика системы Алексея Якубинского, работа над приложением началась в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года продукт вышел на рынок и сейчас используется в нескольких медучреждениях Томска. Принцип работы системы прост: пациент звонит в скорую, оператор вбивает в приложение его координаты и описанные симптомы, а врач, который ближе всего территориально, выезжает на помощь. Заявки приходят к докторам на мобильный телефон и появляются в интерфейсе приложения.

«Мы ставили цель сократить время прибытия медицинского работника на дом и разгрузить врачей, автоматизировав некоторые процессы. Сейчас уже есть первые отзывы: пациенты говорят, что помощь стала приходить быстрее, а врачи отмечают удобство системы. Для поликлиник большим удобством стало то, что информация о пациенте появляется в поликлинической электронной карте в тот же день», — объяснил Якубинский.

В перспективе томские разработчики намерены добавить в приложение возможность взаимодействия врачей с пациентами и опцию учёта выдачи медикаментов на вызове.

Напомним, в ноябре стало известно, что пользователи Yota смогут получить бесплатную консультацию медицинского специалиста в приложении DOC+, находясь за границей.

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