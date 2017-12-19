 

Росавтодор поставил ультиматум генподрядчику Восточного обхода в Новосибирске

 19 декабря, 14:58
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Росавтодор поставил ультиматум генподрядчику Восточного обхода в Новосибирске
фото алёны мартыновой

Андрей Травников сообщил, что Росавтодор откажется от услуг «Сибмоста» по строительству Восточного обхода, если генподрядчик не возобновит работы до конца года, узнал 19 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

В апреле экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что работы на Восточном обходе возобновились и выполняются в штатном режиме.

Осенью, по словам врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, строительство продолжалось, однако к декабрю работы прекратились из-за проблем у подрядчика.

«На сегодняшний день работы полностью остановлены. Компания вместе с Федеральным управлением автомобильных дорог (Росавтодор — прим. Сиб.фм) пытается найти варианты привлечения субподрядчиков. Сейчас стоит вопрос о подтверждении банковской гарантии», — цитирует информагентство Травникова.

По словам врио губернатора, «проект будет реализовываться силами этого генподрядчика», при условии, что данные вопросы удастся урегулировать до конца 2017 года.

Напомним, в сентябре стало известно, что «Сибмост» не станет генподрядчиком строительства четвёртого моста в Новосибирске.

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