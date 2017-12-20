Новосибирская прокуратура потребовала 300 тысяч рублей за перелом у девочки

Новосибирская прокуратура признала летнюю горку-батут на улице Троллейной небезопасной; дело о штрафе от 300 тысяч рублей направлено в суд, узнал 20 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Девочка десяти лет сломала бедренную кость ноги, когда скатывалась с горки батута. Прокурор Ленинского района Новосибирска проверил факт получения травмы, полученной в августе возле ТЦ на улице Троллейной.

Прокуратура утверждает, что владельцы батута нарушали требования безопасности. Оператором аттракциона работала 18-летняя девушка, которая не имела аттестации по профессии «оператор аттракциона». Также она не вела журнал учёта работы надувного аттракциона.

В ведомстве возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов», организации грозит штраф от 300 тысяч до 600 тысяч рублей. Дело направлено в Арбитражный суд Новосибирской области.

Напомним, что погибший в октябре на батутах в торговом центре Красноярска мужчина работал депутатом.