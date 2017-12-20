Фильм «Аритмия» обогнал «Нелюбовь» в рейтинге симпатий жителей Новосибирска

Аналитики КиноПоиска выяснили, какие новинки кино 2017 года предпочли жители Новосибирска, узнал 20 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании Яндекс.

Среди российских картин для жителей Новосибирска наибольший интерес представила «Аритмия» режиссёра Бориса Хлебникова. Следом идут космические драмы «Время первых» и «Салют-7». Номинированная на «Оскар» и «Золотой глобус» «Нелюбовь» Андрея Звягинцева занимает четвёртое место в рейтинге предпочтений жителей Новосибирска.

Среди иностранного кино возглавил тройку лидеров мюзикл «Ла-ла-ленд», на втором месте — французская комедия «Он и она», третье занял пятый фильм третьей фазы кинематографической вселенной Marvel «Тор: Рагнарёк».

Самый высокий рейтинг среди мультфильмов — у анимационного мюзикла «Тайна Коко» про путешествие мальчика в мире мёртвых. За ним идут мультфильм совместного японско-американского производства «Зверопой» и французско-бельгийско-японская картина о жизни на необитаемом острове «Красная черепаха».

Самым популярным российским актёром в 2017 году стал Александр Петров, играющий в сериалах «Полицейский с Рублёвки», «Метод» и других. Из иностранных актёров жители Новосибирска предпочли Тома Харди, исполнившего главную роль в кинофильме «Безумный Макс: дорога ярости». Однако в топ-5 попали и кумиры 90-х Леонардо Ди Каприо и Киану Ривз.

Всего в 2017 году в российский кинопрокат вышли 398 фильмов, при составлении рейтинга аналитики учитывали полнометражные художественные фильмы, вышедшие в российский прокат с 1 января по 7 декабря.

Напомним, в 2017 году отставка Городецкого и Ждун возглавили топ запросов жителей Новосибирска в Яндексе.