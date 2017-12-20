Глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что жители Новосибирска больше пьют

Во время награждения лучших предпринимателей республики глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что в Новосибирске, который он сравнивал с колхозом, больше пьют, чем в Хакасии, узнал корреспондент Сиб.фм 20 декабря из сообщения портала 19rus.info.

Во время церемонии награждения победителей конкурса «100 лучших товаров России» Зимин вспомнил про Новосибирск и снова начал его сравнивать с республикой, которую возглавляет.

«Я всегда горжусь тем, что нас считают... ну, узнают и начинают считать, что мы цивилизованная республика, быстро растущая, — цитирует портал губернатора. — Нас немного, без малого 600 тысяч, но мы очень успешные. Мы тогда поспорили с Новосибирском, пошутили маленько. Сказали, что они, ну... Потом же начали сравнивать. Конечно, у нас нет академии. У нас ещё чего-то нет, но у нас есть своё, чем мы можем гордиться.

Мы пьём меньше! Значит, больше работаем, лучше работаем! Остальное не буду задевать, опять обидятся.

Им за счастье должно было быть, что мы вот тянемся... Они же себя считают столицей Сибири. Так надо соответствовать! Только мы потихоньку забираем статус культурной столицы Южной Сибири. Никто же не будет спорить».

Напомним, в марте Виктор Зимин на заседании правительства региона назвал Новосибирск «колхозом и деревней», рассуждая о том, где лучше автомобили и выше зарплаты.