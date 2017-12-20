Картёжник из Иркутска в счёт проигрыша поджёг сберегательный фонд в центре города

Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор в отношении жителя города, который в счёт карточного долга облил бензином и поджёг здание сберегательного фонда, узнал корреспондент Сиб.фм 20 декабря из сообщения пресс-службы суда.

В ходе рассмотрения уголовного дела выяснилось, что поджигатель проиграл в карты, но не нашёл денег, чтобы расплатиться. Тогда победитель потребовал от партнёра по игре совершить поджог одного из домов в так называемом 130-м квартале Иркутска (Иркутская слобода), который представляет собой зону исторической застройки и включает в себя памятники архитектуры.

Молодой человек не стал отказываться от такого способа избавиться от карточного долга. На место преступления он принёс бензин, облил здание и поджёг его. При этом часть горючего попала на руки поджигателю. Спешно покидая место преступления, любитель азартных игр сбросил с себя горящую куртку и скрылся. Вскоре его причастность к хулиганскому поступку была установлена правоохранителями.

Приговором суда молодой человек был признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Напомним, в сентябре суд приговорил к условному сроку жителя города Братска Иркутской области, который за месяц поджёг шесть дачных домов.