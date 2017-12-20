 

Картёжник из Иркутска в счёт проигрыша поджёг сберегательный фонд в центре города

 20 декабря, 08:35
подходящие темы
Картёжник из Иркутска в счёт проигрыша поджёг сберегательный фонд в центре города
Фото с сайта globallookpress.com

Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор в отношении жителя города, который в счёт карточного долга облил бензином и поджёг здание сберегательного фонда, узнал корреспондент Сиб.фм 20 декабря из сообщения пресс-службы суда.

В ходе рассмотрения уголовного дела выяснилось, что поджигатель проиграл в карты, но не нашёл денег, чтобы расплатиться. Тогда победитель потребовал от партнёра по игре совершить поджог одного из домов в так называемом 130-м квартале Иркутска (Иркутская слобода), который представляет собой зону исторической застройки и включает в себя памятники архитектуры.

Молодой человек не стал отказываться от такого способа избавиться от карточного долга. На место преступления он принёс бензин, облил здание и поджёг его. При этом часть горючего попала на руки поджигателю. Спешно покидая место преступления, любитель азартных игр сбросил с себя горящую куртку и скрылся. Вскоре его причастность к хулиганскому поступку была установлена правоохранителями.

Приговором суда молодой человек был признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Напомним, в сентябре суд приговорил к условному сроку жителя города Братска Иркутской области, который за месяц поджёг шесть дачных домов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Занимательная судебная арифметика

 1 декабря, 11:18 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 1 декабря, 11:00 • статья

Битва за «капусту»

Как происходит захват доменов и что с этим делать: в Новосибирске владельцу доменных имён приходится отстаивать их в суде — пока судебные решения не в его пользу.
 28 ноября, 11:57 • статья

Left 4 game

Какое влияние оказывают игры по мнению философа, разработчика игр и психоаналитика.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
присоединяйтесь!
    