Художник изобразил нового мэра Омска на рисовом зерне в образе дамы XIX века

Новый мэр Омска Оксана Фадина вдохновила художника-миниатюриста на создание её портрета на срезе рисового зерна, разглядеть изображение можно только в микроскоп, узнал корреспондент Сиб.фм 20 декабря из сообщения сайта «НГС. ОМСК».

Автором работы стал микроминиатюрист Андрей Рыкованов, который выполнил её за одну ночь. Журналистам художник пояснил, что идея портрета возникла после того, как он увидел фотографии 41-летней Фадиной в новостях.

Изображение диаметром в пару-тройку миллиметров не является фотографической копией первой омской градоначальницы. Миниатюрист придал портрету характерные особенности картин XIX века.

«Я хотел сделать её более солидной, она женщина ещё очень молодая. Я хотел подчеркнуть её статус, и это её образ руководителя города. Старался сделать в стиле XIX века, когда рисовали портреты женщин: жён графов, барышень», — раскрыл свой замысел художник.

В социальных сетях работа миниатюриста вызвала ироничную реакцию, активнее всего портрет комментируют женщины.

«Ну вот, уже „иконы“ с нового мэра пишут!» — отметила участник сообщества «Омск.ВК» в социальной сети «ВКонтакте» Тамара Фарзалиева.

Пользователь Марина Манькова нашла в изображении сходство с поэтессой Анной Ахматовой.

«На Ахматову похоже. Пригодится после смены мэра. Или у нас эта должность тоже пожизненная, как спикер заксобрания?» — прокомментировала Марина сообщение о микропортрете.

Напомним, Оксана Фадина, с 2015 года занимавшая пост министра экономики Омской области, в ноябре была избрана мэром столицы региона путём голосования депутатов омского горсовета.