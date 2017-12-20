 

Красноярские полицейские обнаружили 15 тысяч бутылок с алкоголем на сумму 3 млн рублей

 20 декабря, 16:29
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Красноярские полицейские обнаружили 15 тысяч бутылок с алкоголем на сумму 3 млн рублей
Фото с сайта pixabay.com

В городе Канске Красноярского края полицейские изъяли 15 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем на сумму более 3 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной полиции 20 декабря.

По версии полиции, 30-летний житель Канска организовал поставку алкоголя в город, чтобы в дальнейшем его реализовывать. Бутылки не были промаркированы федеральными специальными марками, поэтому сотрудники полиции изъяли весь алкоголь и передали на хранение.

Следователи возбудили в отношении мужчин, причастных к поставкам, уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до шести лет.

Напомним, в июле полиция изъяла 3,6 тонны контрафактного алкоголя со склада в Иркутске.

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