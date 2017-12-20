Мэрия Новосибирска решила снести 10-этажный долгострой на улице Богаткова

В Новосибирске снесут многоэтажный жилой дом-долгострой № 165/4 на улице Бориса Богаткова; дольщики, вложившие деньги в его строительство, получат квартиры в доме на улице Герцена, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии 20 декабря.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл выездное совещание по завершению строительства проблемных объектов, на котором обсудили судьбу одного из них.

26 дольщиков недостроенного дома № 165/4 на улице Бориса Богаткова получат квартиры в новом доме на улице Герцена. Квартиры дольщикам предоставил застройщик АО «БКЖБИ-2» в строящемся жилом доме на улице Герцена. По плану, в 2018 году жильцы должны заселиться в новый дом. Как сообщили в пресс-центре, договоры долевого участия уже заключены.

Возведение 130-квартирного жилого дома на улице Богаткова началось в 2001 году. Планировалось построить панельную девятиэтажку на 72 квартиры, затем — кирпичную 10-этажную блок-секцию на 58 квартир. По словам замначальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Александра Колмакова, застройщиком выступала воинская часть, которую в 2008 году расформировали.

Инвесторы панельного дома объединились и ввели в эксплуатацию этот объект. Тем временем в кирпичном блоке было продано 26 квартир, но дом так и не возвели. В 2012 году его достройкой занялся инвестор-застройщик ООО «ИГ-Капитал». Строители возвели 1,5 этажа, но в 2014 году стройку снова «заморозили». Участники строительства создали ЖСК «Успех», которому теперь передан в аренду земельный участок и переоформлено разрешение на строительство.

«В данной ситуации речь идёт не о достройке, а о разборе здания. Достроить его в этом виде уже не удастся, — сказал Анатолий Локоть. — Проблема решается в рамках масштабного инвестиционного проекта: мы компенсируем застройщику затраты на строительство за счёт земельного участка. Он предоставляет жилье дольщикам, а на этом месте по другой технологии будет возведён жилой объект, разрешение на строительство на этой земле продолжает действовать».

Напомним, в ноябре власти заявили, что один из долгостроев Дзержинского района Новосибирска, дом № 22 на улице Кошурникова, будет сдан в декабре.