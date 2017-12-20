Мэрия Томска не дала штабу Собчак установить шатры в мороз

Томский предвыборный штаб Ксении Собчак получил отказ от мэрии города в установке надувных юрт у Дворца спорта и в городском саду, узнал 20 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения телеканала «ТВ-2».

Мэрия Томска отказала в установке надувных юрт в городском саду из-за угрозы его эстетическим качествам. Руководитель томского штаба Ксении Собчак Алексей Прянишников получил два отказа по заявлениям, поданным в конце ноября.

Отказы пришли в один день, сообщили в штабе Собчак. Областная администрация передала заявления в мэрию, а мэрия рассматривала обращения в двух департаментах.

Руководитель штаба удивился, почему департамент архитектуры и строительства рассматривал гражданское обращение.

«Агитационная сфера не является сооружением. Её принесли, надули, она постояла несколько часов, сдули и унесли», — считает Алексей Прянишников.

Агитационную сферу возле Дворца спорта по улице Герцена также не удалось установить, из ответа мэрии следует, что земельный участок находится в долгосрочной аренде.

Напомним, что в декабре бывший коллектор возглавил избирательный штаб Ксении Собчак в Новосибирске.