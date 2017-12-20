 

Новосибирская бургерная и панконтинентальный изакая-бар стали лауреатами «Премии 2ГИС»

 20 декабря, 15:15
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирская бургерная и панконтинентальный изакая-бар стали лауреатами «Премии 2ГИС»
Фото Марии Тищенко

Компания 2ГИС отобрала самые популярные компании и открытия года в Новосибирске и других городах, ориентируясь на поисковые запросы, оценки и отзывы пользователей, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь 2ГИС Максим Бугаев 20 декабря.

Лауреатами ежегодной «Премии 2ГИС» в 47 городах России стали 2 344 компании. Итоги подводились по 22 номинациям, в которых отмечены тройка призёров и открытие года — место, появившееся недавно, но уже заслужившее высокие оценки посетителей.

Как показало исследование 2ГИС, жители Новосибирска предпочитают культурно отдыхать в Театре оперы и балета, Краеведческом музее и Музыкальном театре. Посмотреть новинки киноиндустрии они чаще всего идут в кинотеатры «Победа», «Люксор» и автокинотеатр Skyline Cinema.

Повышенным гастроинтересом пользуются траттория «Папа Карло», бургерная «МЯСОROOB», ресторан «Аджикинежаль» и панконтинентальный изакая-бар «Жан Хуан Лу», ставший открытием года. После кулинарных изысков полезно посетить популярные, по версии 2ГИС, батутные центры Coober и «Вверх», скалолазный центр Panorama или недавно открывшийся роллердром Raller Hall.

Среди антикафе пользуются спросом котокафе Murchim и антикинотеатр KBENTИN BURATИNO. А лучшими квестами признаны «выХод», «Фантасмия» и «Этажи». Чаще всего родители ведут своих детей в «Парк Чудес Галилео».

Среди торгово-развлекательных комплексов больше всего популярны «Аура», «Галерея Новосибирск», «Сибирский МОЛЛ» и «ЭДЕМ», составившие конкуренцию «МЕГЕ», которая в число лауреатов не вошла. Полный список лауреатов «Премии 2ГИС» можно изучить на сайте компании.

«„Премия 2ГИС“ — это проект для городских жителей. Можно изучить список лауреатов перед новогодними праздниками и наметить, куда сходить, — отметил руководитель интернет-проектов 2ГИС Михаил Мельников. — Отличный повод не засиживаться на каникулах дома и хорошо провести время, например, в заведениях-призёрах номинаций „Кафе и рестораны“, „Бары, клубы, караоке“ или „Квесты“. С другой стороны, „Премия 2ГИС“ — это возможность для компаний города подтвердить качество и популярность своего сервиса».

Напомним, в декабре новосибирская компания 2ГИС составила рейтинг стоимости услуг шиномонтажа в 15 городах-миллионниках России и подсчитала, как менялась цена в течение последних лет.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 20 декабря, 12:24 • короче

Короче: «Звёздные войны»

Разбираемся, как устроена вселенная культовой саги, почему она так популярна и как эти фильмы возвращают нас в детство.
 20 декабря, 10:51 • интервью

Творчество — это воровство

Режиссёр Алексей Резников — о том, почему не оставил только документальные кадры о научных экспедициях, какие «бабочки» есть у китов и чем привлекает Камчатка.

Две премьеры: джедаи против королевы

 18 декабря, 14:13 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
Максим Генинг объясняет, за что ругают новых «Звёздных войн», какой получилась эта сказка и почему основная функция королевы — переваривание пищи.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
присоединяйтесь!
    