Новосибирская бургерная и панконтинентальный изакая-бар стали лауреатами «Премии 2ГИС»

Компания 2ГИС отобрала самые популярные компании и открытия года в Новосибирске и других городах, ориентируясь на поисковые запросы, оценки и отзывы пользователей, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь 2ГИС Максим Бугаев 20 декабря.

Лауреатами ежегодной «Премии 2ГИС» в 47 городах России стали 2 344 компании. Итоги подводились по 22 номинациям, в которых отмечены тройка призёров и открытие года — место, появившееся недавно, но уже заслужившее высокие оценки посетителей.

Как показало исследование 2ГИС, жители Новосибирска предпочитают культурно отдыхать в Театре оперы и балета, Краеведческом музее и Музыкальном театре. Посмотреть новинки киноиндустрии они чаще всего идут в кинотеатры «Победа», «Люксор» и автокинотеатр Skyline Cinema.

Повышенным гастроинтересом пользуются траттория «Папа Карло», бургерная «МЯСОROOB», ресторан «Аджикинежаль» и панконтинентальный изакая-бар «Жан Хуан Лу», ставший открытием года. После кулинарных изысков полезно посетить популярные, по версии 2ГИС, батутные центры Coober и «Вверх», скалолазный центр Panorama или недавно открывшийся роллердром Raller Hall.

Среди антикафе пользуются спросом котокафе Murchim и антикинотеатр KBENTИN BURATИNO. А лучшими квестами признаны «выХод», «Фантасмия» и «Этажи». Чаще всего родители ведут своих детей в «Парк Чудес Галилео».

Среди торгово-развлекательных комплексов больше всего популярны «Аура», «Галерея Новосибирск», «Сибирский МОЛЛ» и «ЭДЕМ», составившие конкуренцию «МЕГЕ», которая в число лауреатов не вошла. Полный список лауреатов «Премии 2ГИС» можно изучить на сайте компании.

«„Премия 2ГИС“ — это проект для городских жителей. Можно изучить список лауреатов перед новогодними праздниками и наметить, куда сходить, — отметил руководитель интернет-проектов 2ГИС Михаил Мельников. — Отличный повод не засиживаться на каникулах дома и хорошо провести время, например, в заведениях-призёрах номинаций „Кафе и рестораны“, „Бары, клубы, караоке“ или „Квесты“. С другой стороны, „Премия 2ГИС“ — это возможность для компаний города подтвердить качество и популярность своего сервиса».

Напомним, в декабре новосибирская компания 2ГИС составила рейтинг стоимости услуг шиномонтажа в 15 городах-миллионниках России и подсчитала, как менялась цена в течение последних лет.