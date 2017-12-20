 

Новосибирские магазины побоялись принимать новую 2000-ю купюру

 20 декабря, 18:09
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Новосибирские магазины побоялись принимать новую 2000-ю купюру
Фото Марии Тищенко

Новосибирские журналисты провели эксперимент с новой купюрой номиналом в 2 тысячи рублей — большинство магазинов отказалось рассчитать покупателей, узнал 20 декабря корреспондент Сиб.фм из сюжета телеканала «Рен ТВ».

Ранее в декабре 2000-е купюры с изображением символов Дальнего Востока привезли в Новосибирск. Дизайном они напоминают евро.

Журналисты телеканала в ходе эксперимента выяснили, что новосибирские продавцы оказались не готовы к оплате товаров новыми банкнотами.

«Их же только после нового года завезут», — предположила одна из сотрудников торговой сети.

Те, кто согласился рассчитать покупателей в 2000-рублёвыми купюрами, долго проверяли подлинность денег и советовались с администраторами.

Напомним, в октябре Сибирское ГУ Банка России заявило, что новые банкноты появятся в Новосибирске через несколько месяцев.

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