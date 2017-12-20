 

Новосибирские спасатели эвакуировали людей из горящего дома на площади Маркса

 20 декабря, 12:14
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Новосибирские спасатели эвакуировали людей из горящего дома на площади Маркса
Фото с сайта globallookpress.com/

В Ленинском районе Новосибирска загорелись два балкона девятиэтажки — пожарные боролись с огнём больше часа, узнал 20 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях появилась информация о крупном пожаре в Ленинском районе Новосибирска. Местные жители заметили пожар около 8:40 в доме № 1 по улице Титова и вызвали сотрудников МЧС. Горели два балкона и квартира в девятиэтажном кирпичном доме.

«По словам нашего подписчика, загорелись два балкона на четвёртом и пятом этажах, из-за чего огонь перекинулся на квартиру на четвёртом этаже. Во время тушения пожара огнеборцы спасли хозяйку пострадавшего жилища», — написали в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В районе пожара было сильное задымление. Помимо хозяйки горящей квартиры пожарные вывели из подъезда ещё нескольких жителей.

В пресс-службе областного МЧС корреспонденту Сиб.фм рассказали, что пожар был ликвидирован в 11:10. Информации о пострадавших и о причине пожара на данный момент нет.

Напомним, в декабре стало известно, что все многодетные семьи получат сигнализации после гибели детей в Новосибирской области.

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