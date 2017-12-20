Органы опеки в Хакасии изъяли из приёмной семьи семерых детей из-за причёски одного из них

Излишне длинные волосы пятилетнего мальчика в Хакасии стали причиной изъятия его и ещё шестерых детей из приёмной семьи, узнал корреспондент Сиб.фм 20 декабря из сообщения «Новой газеты».

Дети воспитывались в семье 57-летней жительницы Боградского района республики. За последние 25 лет она усыновила 20 детей из детских домов и интернатов и воспитала одну собственную дочь.

Причиной изъятия семерых несовершеннолетних воспитанников женщины стало решение представителей органов опеки, которые заявили, что видели самого младшего мальчика с длинной косой, скреплённой розовой резинкой. Согласно выводам чиновников, такая причёска могла нанести вред психическому здоровью ребёнка «путём необеспечения соответствующего внешнего вида».

В данный момент бывшая приёмная мать пытается добиться отмены этого решения в суде. В ходе слушаний по делу выяснилось, что с длинными волосами мальчика видели в мае работники детского сада (в этот момент ему ещё не исполнилось пяти лет). Другие свидетели заявили, что в июне ребёнка подстригли, однако в августе работники органов опеки вновь видели его с косой.

В итоге в ноябре из семьи были изъяты все семеро несовершеннолетних воспитанников. По словам адвоката Юлии Богодист, которая представляет в суде интересы приёмной матери, забрав детей, чиновники причинили им серьёзную психологическую травму.

«Последствия нанесённой сейчас детям травмы находятся в очевидном несоответствии с поводом, вызвавшим столь резкие действия органа власти. На них они имели бы право только в крайнем случае: если б опекуном наносился вред здоровью и жизни детей», — уверена адвокат.

В процессе по делу о признании действий органов опеки незаконными объявлен перерыв, следующее заседание назначено на 22 декабря.

Напомним, в октябре власти Алтайского края начали массовую проверку всех детдомов после издевательств над детьми в одном из них.