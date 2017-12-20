 

Около сотни рабочих находились в кузбасской шахте «Есаульская» во время обрушения

 20 декабря, 21:15
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Около сотни рабочих находились в кузбасской шахте «Есаульская» во время обрушения
Фото с сайта globallookpress.com

На шахте «Есаульская» в Кемеровской области обвалилась порода, в момент ЧП под землёй находились 99 горняков, узнал корреспондент Сиб.фм 20 декабря из сообщения ТАСС.

По информации экстренных служб региона, обрушение произошло в горизонтальном вентиляционном штреке шахты на глубине 300 метров. В первые же минуты на поверхность вышли 96 рабочих, ещё трое оказались заблокированы на глубине, но с ними установлена связь.

Горноспасатели приступили к разбору завалов, газовая обстановка в шахте в норме. Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Аманом Тулеевым.

Стоит отметить, что шахта «Есаульская» принадлежит компании «Южкузбассуголь», входящей в группу Evraz, контролируемую Романом Абрамовичем.

Напомним, в августе на кузбасской шахте «Юбилейная» погиб 30-летний проходчик; по версии следователей, его затянуло в комбайн.

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