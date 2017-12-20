Около сотни рабочих находились в кузбасской шахте «Есаульская» во время обрушения

На шахте «Есаульская» в Кемеровской области обвалилась порода, в момент ЧП под землёй находились 99 горняков, узнал корреспондент Сиб.фм 20 декабря из сообщения ТАСС.

По информации экстренных служб региона, обрушение произошло в горизонтальном вентиляционном штреке шахты на глубине 300 метров. В первые же минуты на поверхность вышли 96 рабочих, ещё трое оказались заблокированы на глубине, но с ними установлена связь.

Горноспасатели приступили к разбору завалов, газовая обстановка в шахте в норме. Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Аманом Тулеевым.

Стоит отметить, что шахта «Есаульская» принадлежит компании «Южкузбассуголь», входящей в группу Evraz, контролируемую Романом Абрамовичем.

Напомним, в августе на кузбасской шахте «Юбилейная» погиб 30-летний проходчик; по версии следователей, его затянуло в комбайн.