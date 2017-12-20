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 20 декабря, 17:27
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Длившееся 43 года строительство Богучанской ГЭС в Красноярском крае завершено
Фото предоставлено пресс-службой Богучанской ГЭС

Компании «РусГидро» и «Русал» официально завершили строительство в Красноярском крае Богучанской ГЭС, которая дала свою первую энергию ещё в 2012 году, узнал корреспондент Сиб.фм 20 декабря из сообщения пресс-службы станции.

Завершила 40-летнюю историю строительства ГЭС прокладка по гребню плотины двухполосной автодороги. Она имеет важное социально-экономическое значение, поскольку на правом берегу Ангары рядом со станцией живут около двух тысяч человек, теперь все эти люди получат надёжную транспортную связь с районным центром — городом Кодинском, который расположен на левом берегу реки.

«Кодинск является не только административным центром, но и местом, где можно получить высококачественные образовательные и медицинские услуги. В нём также находятся районные отделы правоохранительных органов и социальных служб, аэропорт и офисы банков. Многие жители правого берега работают в районном центре и даже возят детей на занятия в городские секции и кружки», — сообщила пресс-служба ГЭС.

История строительства Богучанской ГЭС берёт истоки в 1974 году, когда начались подготовительные работы по возведению станции. Первый кубометр бетона в тело плотины был уложен в 1982 году. После развала СССР в начале 1990-х годов строительство станции было фактически приостановлено, средства выделялись только на поддержание уже построенных сооружений.

Возобновить строительство удалось в рамках частно-государственного партнёрства с участием компаний «РусГидро» и «Русал». Первые три гидроагрегата Богучанской ГЭС были введены в эксплуатацию в ноябре 2012 года, торжественный пуск последнего, девятого гидроагрегата состоялся в декабре 2014 года. После заполнения в 2015 году Богучанского водохранилища до проектной отметки станция достигла своей установленной мощности — 3 гигаватта, став пятой по мощности гидроэлектростанцией России.

Напомним, в ноябре депутат Госдумы РФ от Красноярского края Виктор Зубарев заявил о том, что рядом с Красноярской ГЭС может появиться майнинговая долина.

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