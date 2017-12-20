 

Трамвай без кондуктора вышел на маршрут в Новосибирске

 20 декабря, 18:05
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Трамвай без кондуктора вышел на маршрут в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

Жители Новосибирска будут оплачивать проезд в городском общественном транспорте через турникеты, установленные на входе, узнал 20 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска.

В Новосибирске стартовал пилотный проект по внедрению турникетов вместо кондукторов в общественном транспорте.

На данный момент система в тестовом режиме работает на одном из трамваем № 8, который ходит по маршруту «Микрорайон „Чистая Слобода“» — ТЭЦ № 2«.

«Не очень удобно, что платить нужно на входе, из-за этого люди толпятся у дверей. Бабушки тоже не сразу понимают, как попасть в трамвай. Но задумка хорошая, сейчас всё автоматизируют, на шаг ближе к будущему», — поделилась жительница микрорайона Татьяна Сергеева.

Самостоятельно оплатить проезд пассажиры могут только через терминал с помощью карт. Наличными на данный момент можно рассчитаться, передав деньги водителю.

Напомним, в декабре жители Новосибирска лишились скидки на проезд по транспортным картам.

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