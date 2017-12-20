 

Традиционный предновогодний велозаезд Дедов Морозов пройдёт в Новосибирске на выходных

 20 декабря, 09:29
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Традиционный предновогодний велозаезд Дедов Морозов пройдёт в Новосибирске на выходных
Фото с сайта privet-velosiped.ru

Активисты новосибирской общественной организации «Привет, велосипед!» проведут традиционный предновогодний заезд по городу в костюмах Деда Мороза и других праздничных персонажей, узнал корреспондент Сиб.фм 20 декабря из сообщения на сайте организации.

Акция проходит четвёртый год подряд, маршрут велопробега: Красный проспект — Октябрьская магистраль. Участники соберутся у Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, а финишируют на площади Калинина.

К участию в предновогоднем заезде приглашены все желающие. Те, кому уже есть 14 лет, смогут проехать в общей колонне по автодороге, велосипедисты помладше будут сопровождать колонну, катясь по тротуару.

«Каждый, кто желает присоединиться к нам, может приехать на велосипеде (а ещё лучше, если в новогоднем костюме). Дежурные заезда помогут сохранить стройность и порядок велоколонны. Но важно помнить, что зимняя дорога скользкая, и нужно заранее проехать по такой дороге и понять, как на ней ведёт себя велосипед», — предупредили организаторы заезда.

Напомним, ранее стало известно, что психологи запретили Деда Мороза в новосибирских детсадах.

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