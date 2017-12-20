Волонтёр новосибирского приюта выпустила календарь с символом 2018 года

Жители Новосибирска раскупили календари с фото собак из приюта — на собранные деньги волонтёры купят ошейники для фотомоделей, рассказала 20 декабря корреспонденту Сиб.фм фотограф Саша Волкова.

Автором проекта выступила ученица фотошколы «ZooM» Центра детского творчества Советского района Саша Волкова. Календарь содержит 12 фотографий собак из приюта в Академгородке. Помимо снимков там содержится краткая характеристика каждого животного.

«Мне с животными проще работать, чем с людьми. Животных не особо волнует, хорошо они получились на фотографии или не очень. И ведут они себя перед объективом естественно. Хотя чаще всего мне приходится фотографировать робких, пугливых или наоборот слишком активных животных. С ними нужно ловить удачный момент», — поделилась фотограф.

30 % полученных от продажи средств будет перечислено в фонд приюта для собак Академгородка.

«Вырученные средства я хочу потратить на ошейники против клещей. Собак в приюте с каждым годом всё больше и больше, сейчас их уже около 250. Закупка дорого обходится приюту — один ошейник стоит в районе 1 000 рублей. Поэтому, считаю, что такая помощь будет актуальна», — объяснила Саша Волкова.

Подобная акция проходила в 2016 году, продажа календарей помогла выручить порядка 12 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре новосибирский волонтёр выпустил комикс о том, как правильно покупать породистых кошек.