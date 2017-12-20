 

Житель Новосибирска предложил на «Авито» старинный немецкий песенник за 6 млн рублей

 20 декабря, 14:42
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Житель Новосибирска предложил на «Авито» старинный немецкий песенник за 6 млн рублей
Фото с сайта avito.ru

Потомок репрессированных немцев Поволжья выставил на новосибирском «Авито» старинную немецкую книгу — часть средств с продажи пойдёт на благотворительность, узнал 20 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

В разделе «Коллекционирование» на «Авито» появилась старинная немецкая книга за 6 млн рублей.

«Книга была подарена 1894 году на шестнадцатилетие Киллеру Иоганну, после он подарил книгу моей прапрабабушке, которая приехала из Голландии в Российскую империю, далее передавалась из поколения в поколение более ста лет», — сообщил владелец раритета.

Из текста объявления следует, что родственники продавца пережили депортацию в Сибирь. Внутри песенника много пометок и записей от руки.

Продавец Александр Васильев рассказал корреспонденту Сиб.фм, что он не заказывал оценку издания, однако видел подобный песенник на московском «Авито» за 15 млн рублей.

«Эта книга дорога мне как память о прошлом моей семьи, но я продаю её, чтобы решить свои проблемы с недвижимостью. Часть средств с продажи раритета планирую потратить на ремонт и реставрацию одного из исторических зданий Новосибирска», — поделился автор объявления.

По словам Васильева, если найдётся реальный покупатель, он согласен на торг в разумных пределах.

Напомним, в ноябре жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей.

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