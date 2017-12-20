Житель Томска пожаловался на рекламу ломбарда в квитанции

На обороте счётов за холодное водоснабжение в Томске печаталась реклама ломбарда — УФАС потребовало убрать её, узнал корреспондент Сиб.фм 20 декабря из сообщения пресс-службы Томского УФАС.

Житель многоквартирного дома в Томске получил квитанцию за холодную воду и обратил внимание, что на обороте рекламирует свои услуги ломбард «24 часа». Он обратился с жалобой в областное Управление Федеральной антимонопольной службы.

Специалисты выяснили, что рекламодателем является ООО «Союз-70» на основании договора, заключённого с ООО «Томский расчётный центр». Реклама содержала нарушение действующего российского законодательства.

«В рассматриваемой рекламе ломбарда указана наиболее привлекательная для потребителя информация — 0,3% в сутки, однако не указаны все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа) для заёмщика и влияющие на неё, что свидетельствует о нарушении части 3 статьи 28 Федерального закона „О рекламе“», — отмечает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в рекламе не было указано название фирмы. В связи с этими нарушениями

комиссия Томского УФАС признала рекламу ненадлежащей. Рекламодатель получил предписание о прекращении нарушения закона о рекламе.

Напомним, в феврале красноярская прокуратура нашла сайт с рекламой заказных убийств.