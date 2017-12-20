 

Житель Томска пожаловался на рекламу ломбарда в квитанции

 20 декабря, 09:04
были упомянуты
подходящие темы
Житель Томска пожаловался на рекламу ломбарда в квитанции
Фото с сайта globallookpress.com

На обороте счётов за холодное водоснабжение в Томске печаталась реклама ломбарда — УФАС потребовало убрать её, узнал корреспондент Сиб.фм 20 декабря из сообщения пресс-службы Томского УФАС.

Житель многоквартирного дома в Томске получил квитанцию за холодную воду и обратил внимание, что на обороте рекламирует свои услуги ломбард «24 часа». Он обратился с жалобой в областное Управление Федеральной антимонопольной службы.

Специалисты выяснили, что рекламодателем является ООО «Союз-70» на основании договора, заключённого с ООО «Томский расчётный центр». Реклама содержала нарушение действующего российского законодательства.

«В рассматриваемой рекламе ломбарда указана наиболее привлекательная для потребителя информация — 0,3% в сутки, однако не указаны все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа) для заёмщика и влияющие на неё, что свидетельствует о нарушении части 3 статьи 28 Федерального закона „О рекламе“», — отмечает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в рекламе не было указано название фирмы. В связи с этими нарушениями
комиссия Томского УФАС признала рекламу ненадлежащей. Рекламодатель получил предписание о прекращении нарушения закона о рекламе.

Напомним, в феврале красноярская прокуратура нашла сайт с рекламой заказных убийств.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 7 декабря, 15:19 • статья

Экономия на пять с плюсом: в чём польза карты лояльности

Как работает система карт лояльности, какие преимущества они дают клиентам и как получить больше баллов.
 14 ноября, 10:05 • короче

Короче: дизайн-код Новосибирска

Красота спасёт мир. Дизайн-код спасёт Новосибирск. Так ли это на самом деле и что такое вообще дизайн-код города, разбираемся в формате «Короче».
 13 ноября, 12:04 • интервью

Директор-гардеробщица

Как руководителям бизнеса быть уверенными в росте продаж, почему игротехника набирает популярность и почему интернет-маркетинг — это гипотезы.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
присоединяйтесь!
    